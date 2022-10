Vorhang auf im „flying circus“

Innsbruck – Er kam, trickste und gewann. Mit der Unbekümmertheit eines 17-Jährigen, der kurzerhand die Freestylewelt aus den Angeln hob. Von einem Moment auf den anderen hatte Matej Svancer die Metamorphose vom Ausnahmetalent zum Szenestar vollzogen – und das in seinem ersten Weltcupspringen im ÖSV-Anorak. Das war vor einem Jahr in Chur. In einer Woche kehrt der gebürtige Tscheche, inzwischen 18-jährig, an die eidgenössische Erfolgsstätte zurück – und steigt mit Blick auf die Big-Air-Weltcuppremiere der Ski-Freestyler auf die Euphoriebremse. „Ich habe leider keine neuen Tricks auf Lager“, sagt jener Mann, der vor gut 360 Tagen einen makellosen „Nosebutter on the dub 1800“ in den Schnee gesetzt hatte und damit siegbringende 99 Punkte einheimste. „Wenn ich ehrlich bin, finde ich die Entwicklung im Big Air schon grenzwertig, also auch gefährlich.“ Deshalb legte Svancer im Sommer, den er großteils im „Banger Park“ in Scharnitz verbrachte, den Fokus auf neue Slopestyle-Elemente. „Ich habe mich stark auf Rails fokussiert und ganz generell versucht, ein noch besserer, vielseitigerer Skifahrer zu werden.“