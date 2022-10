Stundenlanges Martyrium in Wohnung: Junge Frau schwer misshandelt, Mann bestreitet Tat

Mit massiver Gewalt und Drohungen hat ein Mann am Wochenende eine junge Frau in einer Wohnung in Innsbruck festgehalten. Der Mann drohte offenbar auch damit, ihr den Kopf abzuschneiden. Die 28-Jährige erlitt eine Gehirnerschütterung und einen Rippenbruch. Es war nicht der erste Vorfall dieser Art. Über einen Antrag auf U-Haft werde heute entschieden.