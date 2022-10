Highlights im Video: Reichenau muss sich mit Remis bei WSG Amateuren begnügen

Zum Abschluss der 15. Runde der tt.com Regionalliga Tirol kam die SVG Reichenau bei den WSG Amateuren nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Die Wattener gingen sogar in Halbzeit eins in Führung (Forst/Elfmeter 38.), die Innsbrucker konnten aber in einer Schlussphase mit vielen Torchancen auf beiden Seiten noch ausgleichen (77./Suprun). Die Reichenau verlor damit Boden auf das Spitzenfeld und liegt mit einem Spiel weniger auf Rang vier. Bei uns könnt ihr euch die Partie in voller Länge noch einmal anschauen.