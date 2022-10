K-Pop-Band BTS tritt erstmals seit Auszeit-Ankündigung gemeinsam auf

Seoul – Die weltweit erfolgreiche südkoreanische K-Pop-Band BTS ist am Samstag erstmals seit ihrer Auszeit-Ankündigung wieder gemeinsam aufgetreten: Mit einem Gratis-Konzert in der Hafenstadt Busan im Süden des Landes unterstützte sie die Expo-Bewerbung ihres Landes. Viele der mehr als 50.000 Fans bei dem Konzert trugen lila Kleidung – die offizielle Farbe der Band. Extra für den Auftritt waren bereits am Vorabend auch wichtige Wahrzeichen von Busan in lila angestrahlt worden.