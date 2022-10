Chinas Präsident Xi will Militär stärken: Parteikongress eröffnet

Peking – Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping will den Aufbau eines Militärs von Weltrang beschleunigen. In seiner Rede zur Eröffnung des 20. Kongresses der Kommunistischen Partei am Sonntag in Peking wiederholte er weitgehend seine politischen Prioritäten, sprach aber auch von schwierigen Zeiten. Er redete unter anderem über die Corona-Politik, den Umgang mit Taiwan, Wirtschaft und Militär.