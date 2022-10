Tipps von Profis: Wissen schützt vor Fehlernährung im Alter

Am 16. Oktober ist Welternährungstag.

Glaubenssätze über die gesunde tägliche Mahlzeit sind dem Menschen hinreichend bekannt. Nur nicht alle diese Weisheiten gelten ein Leben lang. „Kalorien zu zählen, ist im Alter von 80 Jahren zweitrangig“, meint dazu Ursula Raab-Triendl, Diätologin am Krankenhaus Natters. Der Genuss dürfe, für den Fall, dass der Patient nicht adipös ist, so weit wie möglich im Vordergrund stehen.

Mangelernährung im Alter zählt laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) zu den häufigsten Gesundheitsproblemen bei älteren Menschen. „Das liegt oft daran, dass es hier leider an Bildung fehlt“, betont die zuständige Ärztin am Krankenhaus Natters, Karin Pölzl. Gerade die Regelmäßigkeit der Ernährung spiele eine extrem große Rolle, ebenso die Qualität und Quantität.

„Auf altersbedingte Faktoren kann in einem ausgewogenen Ernährungsplan aber Rücksicht genommen werden“, betont Raab-Triendl. „Zum Beispiel braucht es mehr Proteine.“ Der Eiweißbedarf des Menschen über 65 ist sogar höher als bisher eingeschätzt, ergab eine Studie der DGE im Jahr 2017. „Deswegen ist es zum Beispiel ab einem Alter von 80 durchaus akzeptabel, jeden Tag ein Ei zu essen“, sagt Raab-Triendl.

Mehr trinken: Das Trinkbedürfnis sinkt im Alter, in Folge steigt das Risiko von Dehydratation. Deswegen ist es wichtig, Getränke bewusst in den Alltag einzubauen. Experten raten dazu, zu trinken, bevor der Durst kommt.

Stilles Risiko: Jede vierte bis fünfte Person, die in eine Klinik aufgenommen wird, ist mangelernährt, warnt die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs-und Stoffwechselkrankheiten. Davon sind alte Menschen sehr oft betroffen.

Und bei Milchprodukten gilt laut den Expertinnen ein klares „Ja“ zur Kuhmilch, weil sie ein guter Eiweiß- und Kalzium-Lieferant ist. Getreideersatzprodukte wie Hafermilch sind hingegen in diesem Fall die schlechtere Wahl. „Ein Glas Milch zu einem Kaiserschmarren am Abend ist eine sehr gute Mahlzeit“, gibt Raab-Triendl eine weitere Anregung.

Plus

Plus

Plus

Da Schluck- und Kaubeschwerden ab einem gewissen Alter eine große Rolle spielen können, gibt es ein breites Angebot der Industrie an vorgefertigten, passierten Mahlzeiten. Diese gesunde Alternative kann eine Option sein, meint Pölzl. Sie rät aber, wenn feste Nahrungsaufnahme zum Problem wird, konkret den Hausarzt miteinzubinden.

Zu den altersassoziierten Veränderungen gehören zudem vermehrt kognitive und psychosoziale Probleme. „Covid hat sich diesbezüglich schlecht ausgewirkt“, meint Raab-Triendl und spricht damit die Vereinsamung an. Die Herausforderung, sich täglich adäquate Mahlzeiten zu kochen, sei wichtig, aber schwer: „Deswegen raten wir dazu, Angebote zur Nahrungsaufnahme in Gesellschaft, und sei es nur das organisierte Kaffeekränzchen, in Anspruch zu nehmen.“