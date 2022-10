Frust und Lust beim Online-Dating: Die Schwierigkeit, sich zu finden und zu binden

Links – ein Wisch und weg, rechts – ein Wisch und „Match“. Zehn Jahre ist es her, dass Tinder auf den Smartphones einzog. Für manche brachte die App die große Liebe, für andere die sexuelle Revolution. Hätte man vor 20 Jahren jemandem erzählt, eines Tages habe praktisch jede Person ein kleines Gerät in der Tasche, mit dem spontan Sexpartner in der Nähe aufgespürt werden können – wer hätte es geglaubt? Heute ist Tinder nach eigenen Angaben in 190 Ländern und mehr als 40 Sprachen verfügbar, wurde seit Bestehen 530 Millionen Mal heruntergeladen. Gelöscht. Und wieder heruntergeladen.