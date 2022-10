5:2 Sieg gegen Fehervar: Neuer Rekord für die „Super-Haie“

Auf zur mehr als verdienten (Tiroler) Ehrenrunde – Daniel Jakubitzka, Dario Winkler, Nico Feldner (vorne v. l.) und Franz Unico-Hackl (hinten) genossen in der Tiwag-Arena das Bad in der Menge.

Im Haifischbecken steppt zur Stunde der Bär. Und nicht nur, weil der Lukas „Luggi“ Bär seinen dritten Saisontreffer im Winkel versenkt hat. Auch die Special Teams, speziell das Powerplay (wieder zwei Treffer) sind atemberaubend. „Das hat den Unterschied ausgemacht. Sie haben Spieler mit starker Puckkontrolle und stehen nicht umsonst in dieser Statistik an erster Stelle“, zieht Fehervar-Headcoach Kevin Constantine seinen Hut vor den Haien. Dass sein Team zu Beginn trotz des dritten Spiels binnen vier Tagen frischer war als die Haie nach sechs Tagen Pause, führte er ähnlich aus, wie es Pedevilla tat: „Zu viel rasten ist auch nicht gut.“

Der Sturm auf Tabellenrang zwei hat viele Gründe: Neben dem besten Powerplay (38,7 Prozent) und der größten Scoring-Effizienz (13,11 %) stellen die Haie mit Adam Helewka und Brady Shaw (je 12 Punkte) zwei Topscorer, zudem ziehen ausnahmslos alle über vier kompakte Linien an einem Strang. Auch (unnötige) Strafen werden kaum gezogen. „Wir spielen sehr diszipliniert und sind auf einem sehr guten Weg“, sprach Pedevilla an der Seite von Headcoach Mitch O’Keefe. Schon am Dienstag will man sich in Linz für die 2:5-Heimniederlage revanchieren.