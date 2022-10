Motorradfahrer (60) bei St. Jakob auf taunasser Straße ausgerutscht

St. Jakob in Defereggen – Am Sonntag kam in der Früh ein 60-Jähriger Motorradfahrer auf der Defereggental-Landesstraße zu Sturz. Der Deutsche war gegen 8.25 Uhr in Richtung Staller Sattel unterwegs, als er laut eigenen Angaben in einer Rechtskurve mit der Vorderbremse zu stark abgebremst hatte und folglich auf taunasser Fahrbahn zu Sturz kam.