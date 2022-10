Russische und syrische Streitkräfte töteten 20 IS-Kämpfer

Russische und syrische Streitkräfte haben russischen Angaben zufolge bei einer Operation im Süden Syriens mindestens 20 militante Islamisten getötet. "Die russische Gruppe hat in Kooperation mit Sicherheitskräften der syrischen Streitkräfte eine Spezialoperation in der Stadt Jasim in der Provinz Deraa im Süden Syriens durchgeführt, um Kämpfer des Islamischen Staates (IS) zu liquidieren", sagte Generalmajor Oleg Jegorow laut russischer Nachrichtenagentur TASS am Sonntag.

Unter den Getöteten befänden sich laut der bei einem Briefing getätigten Aussagen der Drahtzieher des Bombenanschlags auf einen Bus in der vergangenen Woche sowie weitere Personen, die mit den Operationen des IS in Deraa und in der Provinz Raqqa in Verbindung stünden. Bei dem Busanschlag in der Nähe von Damaskus waren mindestens 18 syrische Soldaten getötet worden. Reuters war nicht in der Lage, die Berichte unabhängig zu verifizieren.