Österreicher Türk als UNO-Menschenrechtskommissar im Amt

Der Österreicher Volker Türk hat am Montag sein Amt als UNO-Hochkommissar für Menschenrechte in Genf angetreten. Bei seinem ersten Auftritt rief er dazu auf, Angriffe auf Zivilisten in der Ukraine zu stoppen. Angesichts der Berichte über Drohnenangriffen sei es "absolut wichtig (...), dass Zivilisten nicht ins Visier genommen werden, was in dicht besiedelten städtischen Gebieten sehr schwierig ist", sagte Türk laut Reuters gegenüber Reportern in Genf.