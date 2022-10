Nach pandemiebedingter Pause: Tiroler Chronisten trafen sich in Kitzbühel

Kitzbühel – Drei Jahre dauerte die pandemiebedingte Pause, nun gab es wieder ein Treffen von Tirols Chronistinnen und Chronisten – heuer in Kitzbühel. An der traditionellerweise abwechselnd in einem Ort in Süd- und Nordtirol organisierten Veranstaltung nahmen heuer 30 Personen aus nahezu allen Süd- und Nordtiroler Bezirken teil.