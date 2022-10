„Nebenan" im Burgtheater: Psychodrama in der Kaschemme

Basierend auf Ideen des deutschen Schauspielers Daniel Brühl verfasste Daniel Kehlmann das Drehbuch, das er nun auf Wunsch von Burg-Direktor Martin Kušej für die Bühne adaptierte und das am Samstag im Beisein des Autors wie des Filmstars seine Uraufführung feierte. Das sehenswerte Kinodrama mit Daniel Brühl und Peter Kurth in den Hauptrollen beiseitelassend, was aufgrund der hohen Deckungsgleichheit schwerfällt, ist man nun Zaungast in der von Jessica Rockstroh mit Holzgestühl, Dartautomat und leichtem Gammelfaktor super-realistisch ausgestatteten Berliner Eckkneipe „Zur Brust“. Für Regisseur Kušej sind solche Orte, wie im Programmheft nachzulesen, „Dreckslöcher, versiffte Höhlen, gesetzlose Gebiete“, von denen man als „Fremder“ (im Sinn von durch Bildung, Einkommen, Stellung überlegen) die Finger lassen sollte.

Verkannt wird in diesem Befund die Funktion von Eckkneipen als gleichsam soziale Wärmestuben mit Ventilfunktion für Emotion, positiv wie negativ. Davon gibt es in 95 Minuten „Nebenan“ jede Menge, wenn sich der berühmte Filmschauspieler „Florian“ (Florian Teichtmeister) und der Modernisierungsverlierer Bruno (Norman Hacker) bei Vormittagsbier und Schweinesülze aneinander abarbeiten. Dominieren anfangs Ossi-Wessi-Reibereien, in der Wiener Bühnenfassung etwas verwässert, da „Florian“ als „Ösi“ firmiert, so wird schnell klar, dass Nachbar Bruno, der von seiner Zweizimmerwohnung Einblick hat in die schicke Schauspieler-Maisonette mit eigenem Lift, auf Rachefeldzug gegen eine Gegenwart ist, die ihn zum „Loser“ stempelt und mit ziemlich atemberaubender Perfidie in Florians Leben eingedrungen ist. Aufgrund der Kontobewegungen, in die er sich als Nachtschicht-Mitarbeiter eines Banken-Helpdesks Einblick verschafft hat, wird er Florians Ehe mit Clara (Elisa Plüss), dessen Karriere und Selbstgewissheit ins Out schießen.