Keine Lösung gefunden: Imster Decorona-Projekt wurde umgeplant

Das Imster Decorona-Areal steht am Mittwoch zur Diskussion.

Imst – Gespräche mit den Anrainern hatten in den vergangenen Monaten offensichtlich nicht richtig gefruchtet – daher wurde das Decorona-Projekt in der Imster Kramergasse, das als eines der zukunftsweisenden Innenstadtvorhaben gilt, umgeplant. Flächenwidmung und Bebauungsplan sind diese Woche am Mittwoch beinahe die einzigen Punkte der Imster Gemeinderatssitzung.