Kleinkind starb bei missglücktem Flugzeugstart in Kolumbien

Bogota – Bei einem missglückten Flugzeugstart in Kolumbien ist ein Kleinkind ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben kam ein Kleinflugzeug am Sonntag am internationalen Flughafen von Santa Marta an der kolumbianischen Karibikküste von der Startbahn ab und krachte einige Meter abseits der Piste gegen einen Baum.