Fahrzeuge stießen in Biberwier zusammen: Vier Verletzte ins Spital gebracht

Der 23-jährige österreichischer Autofahrer war in Richtung Fernpass unterwegs, als er plötzlich mit dem Kleintransporter eines 24-jährigen Deutschen zusammenprallte, der in die Gegenrichtung unterwegs war. Durch die Kollision geriet das Auto ins Schleudern und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Beide Lenker sowie die beiden Beifahrer des 24-Jährigen wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden. Die Alkomattests mit den beiden Lenkern verliefen negativ. (TT.com)