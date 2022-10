Sänger Mikaben (41) starb während eines Auftritts in Paris

Paris – Der haitianische Sänger Mikaben ist mitten während eines Konzerts in Paris gestorben. Der 41-Jährige sei am Samstagabend auf der Bühne der Accor Arena im Osten von Paris zusammengebrochen und trotz der Bemühungen der Rettungsdienste gestorben, teilte der Konzertveranstalter auf Twitter mit. Auf in Onlinenetzwerken veröffentlichten Videos war zu sehen, wie der Sänger plötzlich seinen Auftritt unterbrach und vor den Augen der schockierten Zuschauer auf dem Weg von der Bühne zusammenbrach.

Der in Haiti geborene Rapper Wyclef Jean bezeichnete Mikaben in einem Interview mit der Zeitung The Miami Herald als „einen der einflussreichsten und inspirierendsten jungen Künstler unserer Generation". Mikaben, Sohn des bekannten Sängers Lionel Benjamin, wurde 1981 in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince geboren und war unter anderem als Sänger und Produzent tätig. Er wirkte an mehreren Hits der Band Carimi mit, darunter „Baby I Missed You" und „Fanm sa Move". (AFP)