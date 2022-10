Körper in Koffer deponiert: Mysteriöse Zeichen an Mädchenleiche in Paris entdeckt

Paris – Nach dem schrecklichen Fund einer Mädchenleiche in einem Koffer in Paris sind neue Ermittlungsdetails bekannt geworden. Auf den Körper des etwa 12 Jahre alten Mädchens seien die Zahlen 1 und 0 geschrieben worden, berichtete die Regionalzeitung Sud Ouest unter Berufung auf den Pariser Staatsanwalt. Die Obduktion habe als Todesursache Ersticken ergeben. Die Leiche des Mädchens war mit Wunden am Hals zusammengerollt in einem Koffer am Freitagabend gegen 23 Uhr entdeckt worden.