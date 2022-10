WIFO-Experte: Arbeitgeber haben bei KV-Verhandlungen keinen Zeitdruck

Dass die Arbeitgeberseite bei den Verhandlungen die Antiteuerungsmaßnahmen der Regierung bei den KV-Verhandlungen berücksichtigen will, ist für den Ökonomen nicht ganz nachvollziehbar – auch wenn dadurch die Kaufkraftsicherung gestützt werde. Dass der Staat so direkt auf die Lohnverhandlungen Einfluss nehmen könnte, sieht er nicht. "Salopp ausgedrückt: Der Staat hat nichts zu verschenken. Die Antiteuerungsmaßnahmen basieren auf Steuereinnahmen oder Schulden. Einen Teil dieser Maßnahmen würden sich die Beschäftigten somit selbst bezahlen. Abgesehen davon würden diese Pakete zum Teil auch den Unternehmen zugute kommen." So etwa die Senkung der Körperschaftssteuer. Oder der Handel, der von höheren Konsumausgaben profitiert.