Feuerteufel nach sechs Brandstiftungen in Innsbruck gefasst

Innsbruck – Sechs Mal hat ein Brandstifter zwischen dem 28. Februar und dem 12. Juli in Innsbruck zugeschlagen: In diesem Zeitraum mussten die Einsatzkräfte mehrfach in den Bereich Adele Obermayr Straße, Sillhöfe und Olympiastraße zum Löschen ausrücken. Überwiegend waren Altpapiercontainer angezündet worden – die Flammen hatten aber teilweise auf Häuserfassaden übergegriffen.