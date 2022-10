Weltcup in Sölden startet ohne spezielle Covid-Präventionsmaßnahmen

Vor zwei Jahren fuhren die Athleten am Rettenbachferner in ein Stadion ohne Fans ein.

Sölden - Der Alpine Skiweltcup kehrt in die Zeiten vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie zurück. Ungeachtet der derzeit wieder höheren Infektionszahlen wird es am kommenden Wochenende in Sölden keine speziellen Präventionsmaßnahmen geben. Die medizinische Abteilung des Internationalen Ski- und Snowboardverbandes (FIS) hat aber ein dreistufiges Covid-Protokoll erstellt, für die beiden Riesentorläufe auf dem Rettenbachgletscher ist die Ampel auf Grün gestellt.

Im Vorjahr galt für Personen ab 13 Jahren am gesamten Gletscher die 3G-Regel sowie an den Renntagen eine Registrierungspflicht im Event-Gelände, es gab aber keine Beschränkung der Zuschauerzahl mehr. Freilich muss sich der Ski-Weltcup in den verschiedenen Ländern an die dort herrschenden Hygiene- und Covid-Regeln zum Zeitpunkt der Abhaltung der Veranstaltungen halten. In Österreich "gelten" derzeit im Sportbereich "keine Maßnahmen," wie es vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz heißt. (APA)