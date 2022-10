Vor Grazer Derby: Sturm-Fans hängen Schweinekadaver an Autobahnbrücke

Am 17. Mai 2007 kam es zum letzten Grazer Derby: Sebastian Proedl (Sturm) gegen Roland Kollmann (GAK). © GEPA pictures/ M. Oberlaender

Graz - Wenige Tage vor dem Fußball-Stadtderby zwischen dem SK Sturm und dem GAK beim ÖFB-Cup gibt es aktionistische Vorboten: Am Sonntag marschierten Sturm-Anhänger mit Hassparolen gegen den GAK durch die Grazer Innenstadt. In der Nacht auf Montag wurde ein mit roter Farbe beschmierter Schweinekadaver bei einer Autobahnbrücke aufgehängt. Am Geländer war ein Aufkleber mit den Worten "Scheiss GAK" sowie einem schwarzen Panther, der einen roten Teufel ersticht, zu finden.

Die Polizei bestätigte auf APA-Nachfrage, dass der Kadaver Montagfrüh in Seiersberg südlich von Graz entdeckt wurde. Offenbar dürften ihn Sturm-Anhänger dort angebracht haben. Die Beamten ermitteln nun, da eine Gefährdung vorlag: "Das Schwein hätte auf die Autobahn fallen können oder es hätte wegen der Ablenkung für die Autofahrer auch zu einem Unfall kommen können", sagte Sprecher Markus Lamb. Die Feuerwehr habe den Kadaver jedenfalls am Vormittag entfernt und zur Tierkörperverwertung gebracht.

Seit Tagen schaukelt sich die Situation zwischen den rivalisierenden Fangruppen hoch - ist es doch das erste Derby seit 15 Jahren, bei dem es sportlich um einiges geht. Indessen plädieren die Verantwortlichen und die Polizei auf ein "friedliches Fußballfest". Die Behörden und Exekutive gehen mit "einem umfassenden Einsatzkonzept und einem Großaufgebot an Einsatzkräften in die finalen Vorbereitungen", hieß es in einer Aussendung am Montag.

Einsatzleiter hofft auf "respektvolles Miteinander"

Geleitet wird der polizeiliche Einsatz beim 131. Stadtderby - das 130. war am 17. Mai 2007 und ging 1:0 für Sturm aus - von Oberstleutnant Willibald Gutschi. Er pocht auf ein "respektvolles Miteinander": "Als Polizei haben wir unsere Hausaufgaben im Vorfeld bestmöglich erledigt und sind gut aufgestellt für das kommende Derby in Graz. Wenn erforderlich, können wir mit der notwendigen Konsequenz durchgreifen. Nun liegt es an jedem einzelnen Fußballfan selbst, dieses Stadtderby zu einem emotionalen, aber friedvollen Fußballfest für die Familien in unserer Stadt zu machen."