Zeugenaufruf: Motorradfahrer (24) bei Kollision mit Auto in Thaur schwer verletzt

Thaur – Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Montagvormittag in Thaur ein 24-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Einheimische war gegen 8.15 Uhr auf der Römerstraße in Richtung Osten unterwegs und wollte auf Höhe der Heiligkreuzer Felder einen Pritschenwagen mit Planenaufbau überholen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto. Dessen 43-jähriger Lenker hatte noch versucht, über den Graben auszuweichen, was jedoch misslang.