Gut zu wissen: Diese Rechte haben Flugreisende bei Streiks

© Patrick Scheiber/Kegler via www.imago-images.de

Innsbruck – Der Flug ist gebucht, das Hotel reserviert und der Strand wartet schon. Wenige Tage vor Abreise wird verkündet, dass die Belegschaft der Fluglinie in den Streik tritt und der Transport ans Reiseziel wackelt. Das ist in erster Linie ärgerlich – vor allem aber sorgt es bei vielen Betroffenen für einige Fragezeichen. Muss man den Flug nun selbst umbuchen? Bekommt man eine Entschädigung oder schaut man durch die Finger? ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner klärt auf und verrät, was im Falle eines Streiks zu tun ist.