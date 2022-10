Verstiegen: Klettererduo im Kaisergebirge per Tau geborgen

Kirchdorf – Am Sonntag war ein 27-jähriger Niederländer mit seiner 26-jährigen Seilpartnerin im Kaisergebirge auf der Kletterroute Predigtstuhl Nordkante unterwegs. In den letzten Seillängen kamen die beiden von der Route ab und gelangten in immer schwieriger werdendes Gelände.