Hinter den Kulissen von Ortsmarketing und KochArt

Die Unternehmerinnen freuten sich über die gelungene Veranstaltung von „Frau in der Wirtschaft“ im Bezirk Kitzbühel.

St. Johann i. T. – Beim „Frau in der Wirtschaft“-Treffpunkt in St. Johann drehte sich alles um das nachhaltige Wirtschaften in der Region und die Attraktivität eines Ortes sowohl für Einheimische als auch für Gäste.