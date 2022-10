Gipfel-Queen Gerlinde Kaltenbrunner gab in Mils bei Imst ihr Wissen weiter

Gerlinde Kaltenbrunner mit Karl Gabl in Mils bei Imst.

Mils bei Imst – In der Trofana Tyrol in Mils war Gerlinde Kaltenbrunner auf Einladung der Sparkasse Imst zu Gast. Über 500 Interessierte folgten den Ausführungen der weltbekannten Expeditionsbergsteigerin, die alle 14 Achttausender bestiegen hat. Die gebürtige Oberösterreicherin berichtete über ihre körperliche und mentale Vorbereitung, über die anhaltende Begeisterung, aber auch den Umgang mit Rückschlägen und das Überwinden von äußerst schwierigen Situationen. Für Kaltenbrunner zählen neben Meditation und Bauchgefühl auch die Ernährung sowie die tiefe Verbindung zum Berg und zur Natur. Vom K2 habe sie „am meisten gelernt“, so Kaltenbrunner. (TT)