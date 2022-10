Zappenhof-Christbaum oberhalb von Landeck wird auch heuer leuchten

Landeck – In den Gemeinden wird derzeit angesichts hoher Strompreise über Sparpotenzial bei der Weihnachtsbeleuchtung diskutiert – unter anderem in Landeck, wo in den kommenden Wochen über eine Reduktion gesprochen wird. Fix ist hingegen jetzt schon, dass der bekannte Christbaum beim Zappenhof oberhalb des Landecker Stadtteils Perfuchsberg heuer wieder erstrahlen wird.