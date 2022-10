Unkontrollierbare Abenteuer: Kritik an fehlenden Auflagen für Feriencamps

Innsbruck – Im Jahr 2009 soll ein Bub in einem Sommercamp am Achensee erst von einem Betreuer und dann, nachdem er sich diesem anvertraut hatte, vom Leiter des Lagers missbraucht worden sein. Letzterer steht wegen dieses Vorfalls morgen in Innsbruck vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, den Buben zum Ausziehen aufgefordert, ihn mit Salbe eingeschmiert und sich dann an ihm vergangen zu haben. Der Angeklagte, ein heute 74-jähriger Wiener, für den die Unschuldsvermutung gilt, streitet alles ab.