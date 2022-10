Schwarz-Rot in Tirol steht, Personalkarussell beginnt sich zu drehen

Innsbruck – Am Wochenende haben die beiden künftigen Landesspitzen den Sack zugemacht und den schwarz-roten Koalitionspakt besiegelt. Der SPÖ-Parteirat wird am Donnerstag darüber abstimmen, der ÖVP-Parteivorstand am Freitag vor der gemeinsamen Präsentation. Für ÖVP-Chef Toni Mattle gibt es „einen klaren Willen zur Zusammenarbeit“, SPÖ-Vorsitzender Georg Dornauer spricht davon, „dass wir richtungsweisende inhaltliche Einigungen erzielt haben“. Am 25. Oktober wird die neue Landesregierung in der konstituierenden Landtagssitzung gewählt, der neue Landeshauptmann Toni Mattle dann am 27. Oktober von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt.