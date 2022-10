TT-Leitartikel zur Tiroler Koalition: Schwarz-rote Bewährungsprobe

Der designierte Landeshauptmann Toni Mattle (ÖVP) und sein künftiger Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) müssen jetzt vor allem eines: ihren selbst gesteckten hohen Ansprüchen von „Stabilität in der Krise und Erneuerung für Tirol“ gerecht werden. Denn das politische Comeback von Schwarz-Rot startet nach zweieinhalb Jahren Pandemie mitten in der Teuerungs- und am Beginn einer erneuten Migrationskrise. Genauso wird der um sich greifende Vertrauensverlust in die Regierenden vor der Tiroler Landesregierung nicht Halt machen. Deshalb bleibt Mattle und Dornauer gar nichts anderes übrig, als sich zuerst einmal als Krisenmanager zu bewähren. Den Koalitionspakt auszuverhandeln, dürfte rückblickend die einfachste Übung gewesen zu sein.