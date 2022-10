Zelte für Flüchtlinge in Oberösterreich: Bürgermeister droht mit Protestmarsch

„Es ist menschenunwürdig, im Herbst Zelte aufzustellen.“ Solche – 15 für je acht Menschen – sind auf dem Areal der Bundesbetreuungsstelle Thalham in St. Georgen im Bezirk Vöcklabruck seit Samstag aufgebaut; Die Gemeinde trage ohnehin schon mit dem Erstaufnahmezentrum West zur Unterbringung bei, das bei einer Kapazität von bis zu 200 Plätzen momentan mit 270 Personen, eben auch in den Zelten, belegt sei. Darüber hinaus seien in einem Ex-Sanatorium Kinder und Jugendliche aus einem Waisenhaus in der Ukraine beherbergt – mit großer Unterstützung der Bürger.