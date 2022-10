Lienzer Bergbahnen setzen auf „Bergerlebnis Card“ für Einheimische

Lienz – Ein vertraglich gesicherter Strompreis ermöglicht den Lienzer Bergbahnen (LBB) eine „moderate“ Anhebung der Ticketpreise – zumindest noch einmal für die kommende Wintersaison. „Wir werden vereinzelt die Betriebsgeschwindigkeit von Liften reduzieren“, kündigte Geschäftsführer Mario Tölderer gestern in einem Pressegespräch an. Es werde jedoch zu keinen geplanten Stillständen in den beiden Lienzer Skigebieten kommen, eine ausreichende Schneedecke vorausgesetzt. Nur bei wenig Auslastung und an den Tagesrandzeiten seien langsamere Liftfahrten zu rechtfertigen. 55 Euro wird eine Erwachsenen-Tageskarte ab sofort kosten. Bei Preiserhöhungen in der Branche von bis zu 14 Prozent falle die Anhebung der LBB mit sechs bis acht Prozent vergleichsweise gering aus.