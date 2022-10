„Lehre4you“: Hybride Lehrlingsmesse in Innsbruck gestartet

Innsbruck – Seit gestern ist Tirols erste hybride Lehrlingsmesse „Lehre4you“ in der Innsbruck Olympiaworld geöffnet. „Der Vorteil ist, dass nach der Messe vor Ort die virtuellen Informationsstände der Aussteller 365 Tage im Jahr für alle Interessierten zugänglich sind“, erklärt der Initiator der „Lehre4you“, Wolfgang König. Dabei würden die Aussteller vor Ort – mit einem minimalen Mehraufwand – von einer enormen Reichweite profitieren. So seien bei der ersten Messe in Kärnten rund 6500 Besucher vor Ort gewesen und währenddessen hätten sich 55.000 Interessierte online informiert.