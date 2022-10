Streit um Zelte geht weiter: Tirol sucht wieder Quartiere für Flüchtlinge

Derzeit sind 4880 Asylwerber und Flüchtlinge aus der Ukraine in Tirol untergebracht. Damit erfüllt Tirol seine Quote zu rund 65 Prozent.

Innsbruck, Wien – 25 Zelte à acht Personen hat der Bund für Vertriebene bis Montagnachmittag bereits aufgestellt. Jeweils fünf der Achtpersonenzelte stehen in Villach und Klagenfurt, 15 in der Bundesbetreuungsstelle Thalham in Oberösterreich. Dort regt sich Widerstand. Der Bürgermeister von St. Georgen im Attergau, Ferdinand Aigner von der ÖVP, plant einen Protestmarsch am Nationalfeiertag. Ob es zu einer Blockade der Autobahn kommt, ließ er offen.