Zwischen Sparen und Helfen: Thema Teuerung fordert auch die Gemeinden

Wattens will Signale setzen, dass Energiesparen alle angeht: „Sichtbarstes Zeichen“ ist laut dem Bürgermeister die geplante Teilabschaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Nordumfahrung (Bild).

Wattens, Hall, Thaur – Die brisante Kombination aus Energiekrise und massiver Teuerung ist für die Tiroler Thema Nummer eins – und fordert die Politik längst auch auf Gemeindeebene. Allerorten wird diskutiert, welche Schritte die Kommunen setzen können. Die Palette an möglichen Antworten ist breit: Sie reicht von neuen Umwelt- und Energieförderrichtlinien bzw. „Energiestrategien“, wie sie jüngst etwa in Telfs bzw. Rum beschlossen wurden, über die Frage, wie Gemeinden beim Energiesparen mit gutem Beispiel vorangehen können, bis hin zu Unterstützungsmaßnahmen für besonders betroffene Bürger. Hier einige Beispiele, wie das drängende Thema in den Gemeinden behandelt wird: