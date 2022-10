„Get Busy": Dancehall-König Sean Paul eröffnet Wintersaison in Ischgl

Ischgl – Dancehall-König Sean Paul eröffnet in diesem Jahr die Wintersaison in Ischgl. Das traditionelle „Top of the Mountain Opening Concert" geht am 26. November über die Bühne, teilten die Verantwortlichen am Dienstag mit. Mit im Gepäck wird der Jamaikaner Hits wie „Get Busy", „Got 2 Luv U", „She Doesn't Mind", „I'm Still in Love with You" sowie Songs seines neuen Albums „Scorcha" haben, hieß es.