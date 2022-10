Inzing trumpft im Ländle auf: Klarer Auswärtssieg in Klaus

Innsbruck – Die Ringer-Bundesliga wird ein Fall für zwei: Neben Top-Favorit AC Wals will auch der RSC Inzing ein Wort um den Meistertitel mitreden. Gegen den KSK Klaus feierten Jakob Saurwein und Co. einen 37:18-Auswärtssieg im Meister-Play-off. Nicht nach Wunsch lief es am Wochenende hingegen für die beiden Innsbrucker Vereine: Hötting (noch punktelos) verlor gegen Vigaun 19:39, Arzl unterlag in Wien 22:36. (ben)