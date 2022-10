Trainingssturz: Tirolerin Brunner bangt nach Knieblessur um Sölden-Start

Innsbruck - Stephanie Brunner ist wenige Tage vor dem alpinen Weltcup-Auftakt in Sölden angeschlagen. Nach einem Trainingssturz verspürte die Tirolerin laut ÖSV-Angaben vom Dienstag Schmerzen im linken Knie. Bei einer genauen Abklärung in der Klinik Hochrum in Innsbruck wurde aber keine schwere Verletzung festgestellt. Ob Brunner am Wochenende an den Start gehen wird, lässt sich die 28-Jährige noch offen.