308.273 Personen in Österreich aktuell auf Jobsuche

Wien – Aktuell sind 308.273 Personen beim AMS auf Jobsuche, davon befinden sich 69.761 in Schulungen. „Die Entwicklung am Arbeitsmarkt entspricht damit der üblichen Entwicklung zum Ende der Sommersaison", so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). Die Arbeitslosigkeit liege – inklusive der Menschen in Schulung – weiter unter den Werten der vergangenen drei Jahre, auch die Kurzarbeits-Voranmeldungen bewegten sich nach wie vor mit 6382 Personen auf relativ niedrigem Niveau.

„Anhand dieser Daten wird ersichtlich, dass die Kurzarbeit aktuell trotz Herausforderungen für die Unternehmen im Zusammenhang mit den hohen Energiepreisen noch weitaus weniger gebraucht wird, als in den Corona-Jahren 2020 und 2021", betonte Kocher. Die Kurzarbeit nähere sich „zunehmend ihrem ursprünglichen Zweck als Kriseninstrument in Ausnahmesituation an".

