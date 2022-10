Crystal Meth im Wert von 43 Millionen Euro in Hongkong sichergestellt

Hongkong – In drei Transformatoren aus Mexiko auf dem Weg nach Australien hat der Hongkonger Zoll Drogen im Straßenverkaufswert von umgerechnet 43 Millionen Euro gefunden. Die 76 Kilogramm Crystal Meth oder „Ice" waren auf dem Luftweg im Transit nach Sydney, wie die Zeitung South China Morning Post am Dienstag berichtete. Die Behörden der chinesischen Sonderverwaltungsregion hätten auf einen Tipp anderer Strafverfolgungsbehörden im Ausland reagiert.

Röntgen-Aufnahmen von den drei Holzkisten seien auch verdächtig gewesen, weil keine Hochspannungskabel oder Kabelrollen im Inneren der Transformatoren erkennbar gewesen seien. Die Lieferung sei nicht an eine Firma adressiert gewesen, sondern an eine Privatadresse in Australien. Es sei in diesem Jahr bereits die dritte Lieferung von Drogen aus Südamerika gewesen, die in Transformatoren versteckt gewesen sei, berichtete der Zoll. (APA/dpa)