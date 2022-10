Olivenöl tut der Seele gut: Darauf sollte man beim Kauf achten

Kann Olivenöl bei Depressionen helfen? Es ist die wohl köstlichste Medizin aller Zeiten. Denn laut einer neuen Studie soll Olivenöl schwere depressive Symptome lindern: Forscher haben im Rahmen ihrer Untersuchung in Shiraz im Iran 73 Patienten mit Depressionen in zwei Gruppen eingeteilt. Über 52 Tage hat ein Teil der Probanden täglich 25 ml Olivenöl, die anderen Studienteilnehmer die gleiche Menge Sonnenblumenöl bekommen. Bei der Olivenöl-Gruppe zeigte sich am Ende eine Verbesserung der Symptome.