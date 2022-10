Erste Riesentorlauf-Weltmeisterin Rom im Alter von 94 Jahren verstorben

Die Skisport-Welt trauert um Dagmar Rom. Die Tirolerin verstarb im Alter von 94 Jahren in Innsbruck. Die am 16. Juni 1928 geborene Sportlerin gehörte jener österreichischen Skirennläufer-Generation an, deren Erfolge in den Nachkriegsjahren identitätsstiftende Wirkung für das junge Österreich hatten.