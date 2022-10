Leiche in Koffer gefunden: Macron traf Eltern von getötetem Mädchen

Paris – Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Eltern der tot in einem Koffer gefundenen Lola im Élyséepalast empfangen. Er habe ihnen sein Beileid ausgesprochen und seine Solidarität und Unterstützung versichert, teilte eine Élysée-Sprecherin am Dienstag in Paris mit. Die Leiche der Zwölfjährigen war am späten Freitagabend mit Wunden am Hals in einem Koffer in einem Innenhof in Nordparis entdeckt worden. Der Fall hatte landesweit für Entsetzen gesorgt.