Endstation Achtelfinale: Doppelschlag von Rapid ließ WSG-Traum platzen

Thomas Sabitzer schoss das Leder vom Elfmeterpunkt in den Wattener Nachthimmel und vergab so die dicke Chance auf die WSG-Führung.

Das Spiel begann für die WSG mit einer kalten Dusche: Marco Grüll brachte die von Sportdirektor Zoran Barisic betreuten Hütteldorfer bereits in der 6. Minute per Kopf in Führung. Allerdings ließen sich die Tiroler davon nicht aus der Ruhe bringen und spielten konsequent nach vorne. Nach einigen Top-Möglichkeiten für Sandi Ogrinec und Co. war es Thomas Sabitzer, der den Ausgleich noch vor dem Seitenwechsel (36.) besorgte.