Titelverteidiger Leipzig und Frankfurt im DFB-Pokal weiter

Leipzig – Titelverteidiger RB Leipzig und Eintracht Frankfurt von Trainer Oliver Glasner haben am Dienstag problemlos das Achtelfinale des deutschen Fußball-Pokals erreicht. Leipzig setzte sich zu Hause gegen Zweitligist Hamburger SV mit 4:0 durch, Frankfurt siegte bei Fünftligist Stuttgarter Kickers 2:0. Hoffenheim gewann das Bundesligisten-Duell mit Schalke 5:1, auch Wolfsburg, Mainz und Bochum wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Mönchengladbach scheiterte an Zweitligist Darmstadt.

Die Stuttgarter Kickers durften nur zehn Minuten auf die Sensation hoffen, als erster Fünftligist in der langen Pokal-Geschichte ins Achtelfinale einzuziehen. Torjäger Randal Kolo Muani (11.) brachte den Favoriten aus Frankfurt mit einem gefühlvollen Heber in Führung, Abwehrspieler Hrvoje Smolcic (17.) legte nach. Nach der 2:0-Führung spielte die Glasner-Elf ihre Klasse aus. Wegen des "heftigen Programms" wollte der Oberösterreicher "ein bisschen Nachsicht walten lassen", was den Leistungsabfall in der schwachen zweiten Halbzeit betraf.