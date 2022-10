Niederlage im Schlager: Haie gingen gegen Black Wings baden

Linz – Nichts wurde es am Dienstagabend mit der Revanche für den HC Innsbruck gegen die Black Wings Linz in der ICE Hockey League: Die Gäste aus Tirol mussten sich mit 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) geschlagen geben.

Die Innsbrucker Haie hatten erst vor wenigen Wochen ihr Heimspiel gegen die Oberösterreicher mit 2:5 verloren. Es war eine von nur zwei Niederlagen in den ersten acht Saisonspielen und rückblickend jene, die als einzige Heim-Pleite im so starken Auftakt der neuen Spielzeit am meisten schmerzte. Dementsprechend motiviert gingen die Innsbrucker auch auf das Eis. Und das sollten die Gastgeber nach nur 39 Sekunden zu spüren bekommen. Nachdem Raphael Wolf bei den Linzern auf die Strafbank verwiesen wurde, sorgte Daniel Leavens nach Zuspiel von Adam Helewka für den idealen Einstand (1.).