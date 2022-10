Truss lehnt Rücktritt weiter ab

Die britische Premierministerin Liz Truss lehnt einen Rücktritt trotz des Scheiterns ihrer Steuerpolitik weiterhin ab. Sie sei "eine Kämpferin" und niemand, der leicht aufgebe, sagte Truss am Mittwoch bei der wöchentlichen Fragestunde im Unterhaus. Die konservative Regierungschefin geriet bei der Sitzung schwer unter Druck. Mehrere Oppositionspolitiker forderten sie direkt zum Rücktritt auf.

Zu Beginn der Befragung sagte Truss, sie habe "klar gemacht, dass es mir leid tut und dass ich Fehler gemacht habe". Erst am Montag hatte der neue Finanzminister Jeremy Hunt so gut wie alle Teile der vor kurzem verkündeten, radikalen Steuererleichterungen der Regierung zurückgenommen. Die ohne Gegenfinanzierung vorgestellten Pläne hatten zu heftigen Turbulenzen an den Finanzmärkten geführt.