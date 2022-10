„Breit aufgestellt": Schöpf verteidigt die GemNova

Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf (ÖVP) kann die politische Kritik an dem Unternehmen des Gemeindeverbands nicht nachvollziehen. „Die GemNova ist breit aufgestellt, dass sie am Markt operiert, ist wohl selbstverständlich.“ Als Dienstleistungsunternehmen arbeite sie mit vielen Gemeinden zusammen. „Und ich möchte erneut klarstellen, dass das Land der GemNova nicht finanziell aus der Patsche geholfen hat, sondern die GemNova mit 320.000 Euro aus dem Gemeindeausgleichsfonds unterstützt hat“, so Schöpf. Dem grünen Klubchef Gebi Mair schreibt Schöpf ins Stammbuch, dass der Gemeindeverband seit 1947 ein Verein sei. „Von wegen die Diskussion über eine Körperschaft öffentlichen Rechts.“