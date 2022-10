Ehrung für Vranitzky: „Die Sozialdemokratie darf nicht stillhalten“

Wien – Am 4. Oktober ist er 85 Jahre alt geworden. Nun hat es ein politisches Hochamt für Franz Vranitzky gegeben. In der Wiener Nationalbibliothek unter dem Motto „Zeitenwende in Europa?“ wurde der Sozialdemokrat geehrt.

An Vranitzkys Verdienste erinnerten alle Redner, dokumentiert in einem Film. So relativierte Vranitzky 1991 nicht nur die offizielle These, dass Österreich erstes Opfer Adolf Hitlers gewesen sei, er bekannte auch die hiesige Mitschuld am Zweiten Weltkrieg und dessen Folgen. Und Vranitzky ebnete mit den Weg des Landes in die EU. Bei der Volksabstimmung am 12. Juni 1994 stimmten 66,64 Prozent der Bürger für den Beitritt, am 1. Jänner darauf war es so weit.